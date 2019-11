Hanf, Senf, Blaumohn und Safran gedeihen am Hof von Michael und Karin Halbfurter in Dölsach. Experimente mit Erfolgsaussicht.

Hanfanbau in Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Biobauer Michael Halbfurter hat die Milchproduktion vor einem Jahr eingestellt und betritt nun landwirtschaftliches „Neuland“ mit Hanf, Senf, Mohn und Co © KK/Halbfurter

"Wenn es so weitergeht, werde ich den Familiennamen ändern: in Hanffurter“, erzählt Michael Halbfurter, natürlich nicht ernst gemeint und mit Augenzwinkern. Aber Tatsache ist, dass der Landwirt aus Dölsach mit Hanfanbau auf Erfolgskurs ist. Die Milchproduktion auf dem Hof vulgo „Hanser“ hat er vor knapp einem Jahr eingestellt und sich einmal mehr dem Hanfgewächs verschrieben. „Wir hatten 25 Milchkühe und lieferten jährlich rund 170.000 Liter Milch. Das machte keine Freude mehr“, schildert der Biobauer, voller neuer Ideen im Kopf, was man aus der ältesten Nutzpflanze der Welt alles herstellen kann.