Die Jäger feierten heuer eine verregnete Hubertusmesse in der Michaelskirche.

Hubertusfeier wurde in Michaelskirche verlegt © KK/Erlacher

Der Regen machte den Osttiroler Jägern einen Strich durch die Rechnung. Die geplante Hubertusfeier im Park von Schloss Bruck musste in die Michaelskirche verlegt werden. Dekan Franz Troyer stellte in seiner Predigt die Verbindung zwischen der Sage vom Heiligen Hubertus und dessen Bemühen - nicht nur als Jäger und Heger - sondern vor allem als Priester um den Menschen und dem sorgfältigen Umgang heute mit der Natur und allen Lebewesen dieser Erde her.