O’zapft is - so lautete das Motto beim diesjährigen Oktoberfest im Wohn- und Pflegeheim Nussdorf-Debant. Nach wochenlangen Vorbereitungen und zahlreichen Anproben wurde ein buntes Fest mit Musik, Tanz und einer trachtigen Modenschau auf die Beine gestellt.

Das Thema in diesem Jahr lautete „Alte und Neue Tiroler und Kärntner Trachten“. Die Bewohner bekamen für das Oktoberfest Trachtenspenden von der Familie Kraler aus Sillian. Auch viele Freunde, Bekannte sowie Mitarbeiter aus dem Wohn- und Pflegeheim stellten traditionelle Tiroler und Kärntner Trachten zur Verfügung.

Aufgrund des besonderen Anlasses wagten sich die Bewohner gemeinsam mit den Plfegern auf den Laufsteg.Die passende Musik zum Oktoberfest lieferte das Wilferner Duo, die von einem eigens zusammengestellten Chor aus Heimbewohnern begleitet wurden.