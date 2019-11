Facebook

Auf Schloss Lengberg leben 100 "Kleine Hufeisennasen" © KK/Forstmeier

Der Winter hält Einzug. Auch Fledermäuse suchen jetzt ein geeignetes Winterquartier, und zwar in Höhlen und Stollen. Aber auch liebend gerne in Holzstößen, wie Anton Vorauer, Fledermausschutzbeauftragter für Tirol, weiß. Er rät: „Wer im Winter Brennholz ins Haus trägt, sollte unbedingt den Holzstoß auf Fledermäuse untersuchen. Wenn man sie aus dem Winterschlaf weckt, berate ich gerne, was zu tun ist (siehe Infokasten unten)“.

Jährlich gehen um die 150 Anfragen bei ihm ein. Auch in Sachen Renovierung setzt man gerne auf seinen Rat, wie es auch bei der Generalsanierung von Schloss Lengberg in Nikolsdorf vor rund zehn Jahren der Fall war.