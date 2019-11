Schlossteich Lienz Jetzt wird der Stöpsel gezogen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schlossteich bekommt eine Grundreinigung © KK/ DI Wolfgang C Retter

Er liegt idyllisch da – der Teich bei Schloss Bruck. Viele Besucher lockt er an, solche mit zwei Beinen, aber auch solche mit Flügeln. Inzwischen tummeln sich am und im kleinen See an die 50 Enten. Diese haben für Gerüche gesorgt, die zwar noch nicht penetrant, aber doch merkbar sind.

Die Geruchsentwicklung ist für die Stadt Lienz als Eigentümerin des Teichs Anlass, das Gewässer zu reinigen.