Es ist ein Beruf der Kunst und Handwerk verbindet: Auch in der dritten Generation wird Tradition im Steinmetz-Betrieb der Familie Fritzer in Lienz großgeschrieben.

Firmenchef Robert Fritzer mit seinen beiden Neffen Helmut (links) und Markus Fritzer © Kasupovic

Von Generation zu Generation wird im Steinmetz-Betrieb der Familie Fritzer das Wissen und die Kunst des Handwerks weitergegeben. 1928 wurde der Betrieb von Franz Fritzer senior in Lienz gegründet. Ende der 1970er-Jahre wurde neben dem Standort in Lienz ein weiterer in der Marktgemeinde Nußdorf-Debant eröffnet. Seine Leidenschaft zum Handwerk sowie seine Erfahrung hat Franz senior erfolgreich an seine zwei Söhne Robert und Franz Fritzer junior weitergegeben, die die Firma 1983 übernahmen.