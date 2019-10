Der Samstag bietet einen Mix an Sonnenschein und Wolken bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad.

© Fuchs Jürgen

Am Allerseelentag dreht die Strömung in der Höhe langsam mehr auf Südwest. Damit kommen auch etwas mildere Luftmassen zu uns. Diese bringen aber auch ein paar Wolkenfelder mit, die zeitweise sogar dichter sein könnten und die Sonne somit zeitweise am Scheinen hindern. Es sollte jedoch trocken bleiben und der Tag gestaltet sich immer noch relativ freundlich.