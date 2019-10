79-Jähriger stürzte am 26. Oktober bei Arbeiten aus etwa fünf Metern Höhe auf den Boden und verletzte sich schwer. Drei Tage später ist der Pensionist im Klinikum Klagenfurt verstorben.

Der Mann verletzte sich bei Sägearbeiten schwer © KLZ/Jürgen Fuchs (Symbolfoto)

Am 26. Oktober gegen 9 Uhr schnitt ein Österreicher (79) in der Gemeinde Thurn auf einer Ausziehleiter in circa fünf Metern Höhe stehend mit einer Motorsäge einen Ast eines Tannenbaumes ab. Dabei stürzte er laut Polizei mit dem Ast und der Motorsäge von der Leiter, schlug auf dem Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.