Musikschulen in Osttirol"Interesse für Musik ist ungebrochen"

Während im 50. Jahr der Kärntner Musikschulen sechs Standorte geschlossen werden mussten, ist in Osttirol von Schülerschwund keine Spur, es gibt sogar lange Wartelisten.

Musikschulen in Osttirol

Paula und Tina vom Lienzer Talboden musizieren mit Begeisterung © KK/Musikschulen

Anders als in Kärnten (siehe Artikel unten) hat sich ein gemeinsames Tiroler Musikschulwesen erst später entwickelt. Die Landesmusikschulen in Osttirol waren ab 1982 Teil der „Arbeitsgemeinschaft der Tiroler Musikschulen“, die den Weg für das heutige „Tiroler Landesmusikschulwerk“ ebnete. Ab 1992 wurden die drei Schulen – in Matrei-Iseltal, Lienzer Talboden und Silian-Pustertal – Teil des Landesschulwerkes, zuvor wurden sie meist auf Gemeindeebene geführt.