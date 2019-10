Eines der weltbesten Rad-Profiteams, Bora-hansgrohe, hielt Team-Meeting in Lienz ab. Dabei wurden Aufstellung und Strategie für 2020 besporchen.

Radprofi Peter Sagan beim Bogenschießen © EXPA/ Peter Gruber

Die deutsche WorldTour-Mannschaft um den dreifachen Weltmeister Peter Sagan, den Tour de France-Vierten Emanuel Buchmann und die vier rot-weiß-roten Legionäre Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger setzte sportliche Akzente in Osttirol. „Am vergangenen Freitag wagten sich alle Sportler auf den Lakata- und Peter Sagan-Trail am Hochstein. Schon im Vorjahr hatten die Radprofis mit den Parcours am Lienzer Hausberg großen Spaß", sagt Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands (TVB).