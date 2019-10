Grüne Wirtschaft zu Besuch"Osttiroler Betriebe sind flott unterwegs"

Facebook

Fischer, Wirt Thomas Marinelli, Kaltschmid und Carli © Nicole Kari

"In Osttirol wird nicht jeder Blödsinn mitgemacht. Die Betriebe haben noch einen anderen Zugang, eine Balance zwischen Freizeit und Beruf ist möglich“, freut sich Sozialreferentin Gabriele Fischer, selbst gebürtige Osttirolerin. Sie besuchte mit Michael Carli, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft Tirol, Landtagsabgeordneten Georg Kaltschmid und Thomas Haidenberger, Bezirkssprecher der Grünen, die Vorzeigebetriebe Gasthof Marinelli in Dölsach sowie die Bäckerei Joast, die Druckerei Green Print und den sozialökonomischen Betrieb s’Gwandtl in Lienz.