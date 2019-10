Ulrich Mattersberger begleitet jene, die für den guten Zweck in die Pedale treten, zwölf Stunden auf dem Ergometer.

Ulrich Mattersberger (rechts) tritt zwölf Stunden lang in die Pedale © KK/PRIVAT

Der Zwölf Stunden Spinningmarathon wird am 22. November um 8 Uhr in der Gesundheitswelt in Lienz gestartet. Das Finale endet um 20 Uhr mit einem Buffet. Ulrich Mattersberger steht schon seit Jahren für die Spendenaktion. Er organisiert den Spinningmarathon. Und er wird ihn persönlich zwölf Stunden mit seinem Ergometer begleiten. Das sind zwei Etappen Kitzbühler Horn und Großglockner.