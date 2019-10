Die Ranggler der Sportunion Raika Matrei gewannen die Vereinspunktewertung zum zwölften Mal in Folge.

In Bestform präsentierte sich der Virger Simon Lang (rechts) beim Ranggeln im Passeier © KK/Privat

Mit 61 Klassensiegen, davon zwei beim letzten Bewerb der Saison, gewannen die Ranggler der Sportunion Raika Matrei überlegen die Vereinspunktewertung des gesamten Alpenraumes zum zwölften Mal in Folge. Erfolg auf allen Linien- so kann man wohl am besten die Saison der Ranggler der Sportunion Matrei bezeichnen.