In Zell am Ziller wurden die Tiroler Schulmeisterschaften im Cross Country Lauf ausgetragen, an dem auch drei Schulen aus dem Bezirk Lienz teilnahmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tiroler Meisterinnen der NMS Abfaltersbach: Pia Kollreider, Carolin Theurl, Betreuerin Roswitha Moser, Emma Ortner, Marie Gasser, Carina Kollreider © KK

Das BG/BRG Lienz ging gleich mit acht Mannschaften an den Start und verbuchte herausragende Ergebnisse. In der Kategorie fünfte bis achte Schulstufe (Schulen ohne sportlichen Schwerpunkt) liefen Matthias Unterrainer-Rautter, Christian Oppeneiger, Max Burgstaller, Leo Oberlojer und Matthias Brandstätter ebenso zum Tiroler Vizemeistertitel wie ihre älteren Kollegen Luca Caramzha, Noah Gassler, Markus Kontriner, Philipp Gassler und Leo Monz in der Kategorie Oberstufe. Die Oberstufen-Mädchen Andrea Schmidhofer, Mia Unterluggauer, Eva Breschan, Elena Unterasinger und Anna Oberhammer liefen mit einem vierten Rang knapp an der Bronzemedaille vorbei. Zwei sechste Plätze erliefen sich in der Kategorie Unterstufe (fünfte und sechste Schulstufe) Sarah Gomig, Felicitas Schuster, Anna Lena Ranacher, Amelie Großgasteiger und Sophie Holzer sowie in der Kategorie fünfte bis achte Schulstufe (Schulen ohne sportlichen Schwerpunkt) Sophie Mühlmann, Sina Oberlerchner, Julia Lindsberger, Lena Bstieler und Roos Lamers. In der Kategorie fünfte und sechste Schulstufe gab es einen siebten Platz durch Valentin Dorer, Anton Steiner, Samuel Patterer, Maximilian Rauter und Jakob Unterrainer-Rautter.