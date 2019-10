Forum 170 Menschen hörten von Megatrends und Achtsamkeit

Verstärkte Zusammenarbeit von Tourismusverband Osttirol und Nationalpark Hohe Tauern stand beim 2. Nationalpark-Osttirol-Tourismusforum in Mittelpunkt. Dazu gab es spannende Fachvorträge.

"Folge deinem Fluss" - die Isel soll mit einem Weitwanderweg bis zum Umbalkees touristisch genutzt werden © KK/TVBO

Der Kultursaal Nußdorf-Debant war am Donnerstag abend gefüllt mit 170 Besuchern. Tourismus, Politik und Wirtschaft waren vertreten. Das 2. Nationalpark-Osttirol-Tourismusforum war angeberaumt. Und alle, die kamen, waren neugierig - was die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Tourismusverband Osttirol (TVBO) und Nationalpark Hohe Tauern an den Tag bringt. Dazu gab es Fachvorträge aus den Bereichen Marketing und Nachhaltigkeit.