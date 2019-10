Jedes weggeworfene Lebensmittel ist eines zu viel. Daher spendet SPAR in Matrei nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an „Kraut und Rüben“.

Spar stellt sich in den Dienst der guten Sache © SPAR/Martin Lugger

