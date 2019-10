Wetter in Osttirol

Der Wind dreht am Freitag in tieferen Luftschichten auf nordwestliche Richtungen und es kühlt im Vergleich zu den Vortagen höchstens geringfügig ab. Im Süden Osttirols scheint die Sonne bald wieder von einem blauen oder gering bewölkten Himmel. Wolkenfelder bringen selbst im Tauernbereich kaum irgendwo nennenswerten Regen. Die Höchstwerte reichen von 12 bis 18 Grad. Beispielsweise in Kals gehen die Höchstwerte auf rund 13 Grad zurück. Für den Wetterfachmann Werner Troger gibt es daher nur folgende Devise: "Genießen Sie das recht schöne Wetter im Freien!" Die Bedingungen muss man einfach ausnutzen.