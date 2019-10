Facebook

Michael Aichner hat im Beisein von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser die Obmannfunktion an Michaela Hysek-Unterweger übergebe © Ruggenthaler

Diplomatie hat man walten lassen: Um jeglichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde die Hofübergabe an der Spitze der Wirtschaftskammer Lienz heimlich, still und leise vorbereitet. Und am Donnerstag war es dann soweit: In einem Pressegespräch, das Osttiroler Wirtschaftsimpulse 2020 bis 2025 zum Inhalt hatte, legte Kammerobmann Michael Aichner offiziell sein Amt in die Hände von Michaela Hysek-Unterweger (39). Damit hat Osttirol eine weitere Frau an der Front einer wichtigen Einrichtung.