Evaluierung In der Pflege ist noch einiges zu tun

Pflege in den Heimen und daheim: Der Strukturplan dafür wurde bis jetzt konsequent umgesetzt © Ruggenthaler

Pflege kommt auch in Osttirol eine immer bedeutendere Rolle zu. Dafür sorgt primär die demografische Entwicklung. Derzeit warten im Bezirk an die 180 Menschen auf einen Platz in einem der vier Wohn- und Pflegeheime. Die Pflege wird jene, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen, noch mehr fordern. Schon seit 2012 gibt es für Osttirol einen Strukturplan Pflege. Auf zehn Jahre, also bis 2022 ist er ausgerichtet. Der Plan wurde inzwischen evaluiert.