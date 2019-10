Facebook

Die Chance, schönster Platz Österreichs zu werden lebt - für die Karlsbader Hütte. Voraussetzung ist, dass kräftig gevotet wird © KK/discoveraustria

Die Spannung steigt: Am 26. Oktober steht die Karlsbader Hütte mit dem Laserzsee an, schönster Platz Österreichs zu werden. Die Chance dazu gibt es am Samstag. Da geht in Wien die große Liveshow „9 Plätze, 9 Schätze“ über die Bühne. Von Armin Assinger werden im Hauptabend-Programm um 20.15 Uhr in ORF 2 jene 9 Plätze präsentiert, die sich in der Vorwahl durchgesetzt haben.