Ergebnisse der DNA-Analyse liegen vor. In Außervillgraten konnte Rissverursacher nicht mehr nachgewiesen werden, weil ein Fuchs am Kadaver war. Appell an Bauern bleibt aufrecht.

Der Wolf, der in Matrei Schafe riss, ist italienischer Quellpopulation zuzuordnen © XK - Fotolia

„Bei jenen zwei Schafen und zwei Lämmern, die am 10. und 11. Oktober auf der Heimweide eines Bergbauernbetriebs in Matrei tot aufgefunden wurden, wurde die DNA eines Wolfes nachgewiesen“, erklärt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Das hat die DNA-Analyse der vom Amtstierarzt im Zuge der Rissbegutachtungen entnommenen Tupferproben am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien ergeben.