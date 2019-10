Die Hausärzte Sabrina Theurl-Prodinger und Matthias Trummer in Lienz teilen sich eine Kassenstelle in Form einer Praxisgemeinschaft. So bleibt auch Zeit für die Familie.

Die Hausärzte Theurl-Prodinger und Trummer mit Sumerauer und Pircher © KK/MARTIN LUGGER

Der Beruf des Hausarztes wird damit in Verbindung gebracht, rund um die Uhr für die Patienten verfügbar zu sein, denn nach der Ordination stehen Hausbesuche an der Tagesordnung. Klingt nicht besonders familienfreundlich. Aber neue Zusammenarbeitsformen schaffen Abhilfe.

Seit 2016 können sich Ärzte eine Kassenstelle teilen. So machen es auch die Allgemeinmediziner Sabrina Theurl-Prodinger und Matthias Trummer. Sie haben am 7. Oktober ihre Praxisgemeinschaft in Lienz eröffnet. Evelyne Walch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Tiroler Gebietskrankenkasse: „Diese neuen Modelle sollen eine ausgewogene Work-Life-Balance bringen, da die unternehmerische Verantwortung geteilt werden kann.“