Die Bouldermeister sind erkoren

Elf Damen und 26 Herren nahmen an der Sillianer Bouldermeisterschaft teil © KK/Privat

Im Boulderraum der ÖAV Sektion Sillian fand die bereits vierte Sillianer Bouldermeisterschaft statt. Elf Damen und 26 Herren aus Süd- und Osttirol versuchten sich in der Qualifikation an rund 30 Bewegungsproblemen. Im Anschluss daran wurde heuer erstmals ein Finale der besten vier Boulderer beider Klassen ausgetragen. Hierbei hatten die Damen und Herren jeweils zwei Boulderprobleme in einem vorgegebenen Zeitraum zu lösen.