Raiffeisengenossenschaft Agrar-Zentrum feierlich eröffnet

Um sechs Millionen Euro wurden Haus- und Gartenmarkt, Tirol Milch und Karnerta-Shop an der B 100 zusammengeführt.

Dekan Franz Troyer segnete das neue Gebäude an der B100 in Lienz © Brunner Images

Ungefähr 20 Jahre ist es her, dass die Lagerhaus Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) im Gewerbegebiet Ost an der B 100 eröffnet wurde. Nach all diesen Jahren wurde nun zusätzlich zu den anderen RGO-Gebäuden wie die Arena auch das Agrar-Zentrum mit Haus- und Gartenmarkt, Tirol Milch und Karnerta Shop, Bezirkslandwirtschaftskammer Lienz sowie RGO-Verwaltung feierlich eröffnet.