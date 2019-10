Facebook

© (c) KLZ/Ruggenthaler

"Ich höre die Schwanengesänge" - das war ein berühmter Ausspruch von Peter Haßlacher, geboren in Nikolsdorf in Osttirol, als er um den Nationalpark in Salzburg kämpfte. Und wann immer das Begehren aufflackerte, mit Projekten auf den Nationalpark Hohe Tauern, sei es in Kärnten, Salzburg oder Osttirol, zuzugreifen, manifestierte er: "Die Grenzen des Nationalparks sind mir heilig." Unermüdlich kämpfte Haßlacher, der am Donnerstag nach längerer Krankheit in Innsbruck mit 70 Jahren verstorben ist, für die Natur, gab ihr eine Stimme.