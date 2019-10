Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Evi Gratz verspürte schon als Mädchen die Faszination für die Bergrettung © KK/Simon Holzer

Nebel, Schnee, Sturm, Dunkelheit: Dieser Mix ist oft fatal, wenn Menschen in Bergnot sind. Für alarmierte Bergretter gibt es nur einen Weg nach oben: zu Fuß. In Kals ist man Einsätze wie diese gewohnt. Das Dorf am Fuße des Großglockners hat viele davon erlebt. Gibt es Alarm, schlägt er auch bei Evi Gratz (52) an. Dann packt sie ihre Retteruniform und rückt aus. Die Einsatzzentrale ist der Ort, an dem sie agiert.