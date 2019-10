Am 26. Oktober findet in der Heiligen Familie ein Fest der Kulturen, Religionen und Begegnungen statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Janette Schneider und Franz Brugger © Kasupovic

„Warum eigentlich nicht Internationalfeiertag statt Nationalfeiertag“, dachte sich Franz Brugger von der Heiligen Familie in Lienz. Und so wurde die Idee eines Internationalfeiertages geboren. Gemeinsam mit dem Weltbüro Lienz und der Tiroler Soziale Dienste findet dieser am 26. Oktober ab 15 Uhr in der Pfarre Heilige Familie statt.