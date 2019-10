In Lienz wurde das neue Rotkreuz-Shop „Urgestein“ eröffnet. Mit Sachspenden kann man sich in den Dienst der guten Sache stellen.

Alfons Klaunzer, Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher und Bernhard Steiner © ÖRK OSTTIROL, ERLACHER

"Urgestein“, so nennt sich das neue Rotkreuz-Shop, das im Gebäude neben dem Neubau des Roten Kreuzes in Lienz eröffnet wurde. Und wie der Name schon verrät, stammt die Idee dafür von einem Urgestein – nämlich von Alfons Klaunzer, der selbst jahrzehntelang für das Rote Kreuz tätig war. Gemeinsam mit Ehrenortsstellenleiter Bernhard Steiner führt er ehrenamtlich das Geschäft. „Viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens Dinge von Wert angesammelt, die aber schon länger nicht mehr in Verwendung stehen“, sagt er. Dazu zählen beispielsweise Alltags- oder Kunstgegenstände, besondere Raritäten, Sammlungen oder Schmuck.