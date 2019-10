Facebook

Werner und Elisabeth Dobnig sowie Jack Reynolds © KK/Privat

Sie ließen den Rauch aufgehen, in Lviv, dem ehemals österreichischen Lemberg in der Ukraine: Elisabeth und Werner Dobnig sowie Jack Reynolds von den Lienzna Pfeifn’Rachan nahmen am Weltcup der Mannschaften in Pfeifenlangzeitrauchen teil. Insgesamt waren 254 Pfeifenraucher aus 22 Nationen angereist. Aber schon nach einer Stunde lichtete sich in Lviv das Teilnehmerfeld um die Hälfte. „Auch einige Favoriten mussten den Tisch verlassen“, sagt Werner Dobnig. Und nach einer weiteren Stunde waren nur mehr zehn Teilnehmer im Rennen – mit dabei Elisabeth und Werner Dobnig. Jack Reynolds war ausgeschieden. Seine Pfeife überglühte.