Gerlinde Burger ist seit 27 Jahren Beraterin für Eltern und Kinder. Jetzt arbeitet sie in barrierefreien Räumen in der Schweizergasse © Natascha Brunner

Wie gehe ich mit Auffälligkeiten oder Problemen meines Kindes um? Diese Frage stellen sich wohl viele Eltern im Laufe der Kindererziehung. Um diese Fragen zu beantworten und bei Problemen behilflich zu sein, gibt es in Lienz seit 1992 die Erziehungsberatung. Diese ist seit Juli in der Schweizergasse 26 in neuen barrierefreien Räumlichkeiten zu finden.

Gerlinde Burger ist seit Beginn – also seit 27 Jahren – Beraterin und Leiterin der Außenstelle Lienz. „Die Erziehungsberatung unterstützt Kinder, Jugendliche bis 21 Jahren und deren Eltern bei einer Vielzahl von Problemen und Fragen der kindlichen Entwicklung und des Zusammenlebens in der Familie“, so Burger.