Aggressiver 17-Jähriger wurde von Exekutive festgenommen und in Verwahrungzelle gebracht. Dort zündete er Liegeauflage an.

© APA/LUKAS HUTER

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde ein 17-jähriger Einheimischer in der Nacht auf 13. Oktober am Hauptplatz in Lienz von dem Security-Personal aus einem Lokal verwiesen. Da der 17-Jährige mehrmals versuchte, wieder in das Lokal zu gelangen, verständigten die Security Mitarbeiter die Polizei. Auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt sich der Jugendliche weiterhin sehr aggressiv, weshalb er vorübergehend festgenommen und anschließend in den Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Lienz verbracht wurde.