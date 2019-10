Facebook

Neue Streckenführung geplant: Der Traditionslauf braucht wieder mehr Teilnehmer © EXPA/Michael Gruber

Man glaubt es fast nicht: Der Dolomitenlauf, die größte Langlaufveranstaltung Österreichs, geht in Osttirol schon ein halbes Jahrhundert über die Loipen. Solange es Naturschnee gab, schnallen die Teilnehmer in Lienz ihre Latten an. Bis zu 2000 Starter flitzten durch den Talboden. Kein Schnee mehr in Lienz – der Lauf wurde zwar bis dato für Lienz ausgeschrieben, aber nach Obertilliach verlegt. Dort ist er aufgrund der eher schwierigen Loipe für Hobbyläufer eine Herausforderung. Und das Teilnehmerfeld des Volkslaufs im klassischen Stil, für den der Startschuss immer sonntags fiel, schrumpfte.