Osttirol Die Wochentermine sprechen ein breites Publikum an

Die Ausstellung von Berufsfotografen wird in Lienz eröffnet, weiters stehen das Herbstfest im Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant, ein Infoabend der Arbeiterkammer und Hannelore Nenning in Wien am Programm.