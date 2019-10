Er wollte über eine Rampe am "Peter Sagan Trail" am Lienzer Hochstein springen, kam dabei zu Sturz und wurde ins BKH Lienz geflogen.

Am 12. Oktober gegen 14:45 Uhr fuhr ein 45-jähriger Österreicher mit seinem Downhill-Bike in Lienz von der Sternalm über den sogenannten „Peter Sagan Trail“ in Richtung Moosalm. Bei dieser Fahrt wollte der 45-Jährige mit seinem Bike über eine Rampe springen, kam dabei zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Mann wurde mittels Taus geborgen und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Alpin 6 in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.