Am Sonntag liegen wir weiterhin im Einflussbereich eines Hochdruckgebietes und dieses schickt auch verhältnismäßig warme Luft zu uns ins Land. Zu Tagesbeginn gibt es am Sonntag da und dort ein paar Nebelbänke. Tagsüber scheint dann jedoch zumeist wieder die Sonne und nur gelegentlich gibt es ein paar Wolkenfelder in zumeist höheren und mittelhohen Luftschichten. Mit der Sonne wird es bis zum Nachmittag auch angenehm warm und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Ainet auf Werte um 19 Grad. "Das für die Jahreszeit recht warme Wetter sorgt vor allem bei kreislauflabilen Menschen zum Teil Kopfschmerzen und Schwindelattacken aus", meint der Meteorologe Reinhard Prugger etwas nachdenklich.