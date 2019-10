Am Liebherr-Standort in Lienz werden keine Eiscreme-Truhen mehr erzeugt. Die Produktion wurde nach Malaysia ausgelagert. Arbeitsplätze soll das nicht gekostet haben.

Eiscremetruhen werden in Lienz nicht mehr erzeugt, Produktion ging nach Malaysia © KK/LIEBHERR

Schon in den Sommermonaten sorgte das Thema für Diskussionen: Liebherr verlegt ein Produktionssegment. Damit war gleich auch die Sorge verbunden, dass Menschen beim Kühlriesen in Lienz ihre Arbeit verlieren. Befeuert wurden die Gerüchte noch dadurch, dass Lienz für Liebherr in absehbarer Zukunft nur mehr Forschungs- und Entwicklungsstandort sein soll.