Heike Gaschnig ist seit der 1. Stunde der Aktion (März 2017) mit vollem Elan und Herz dabei © Privat

Bereits drei Sommer lang werden in den Eisdielen Il Gelato am Hauptplatz und bei Deliziosa Gelato naturale in der Messinggasse mit viel Engagement der Betreiber und der Großzügigkeit vieler Kunden Eisgutscheine, vor allem für Kinder aus einkommensschwachen Familien spendiert. Insgesamt konnte Elfriede Passegger schon über 1000 Gutscheine in den Lienzer Sozialladen SoLaLi bringen, wo sie dann mit Freude verteilt wurden.