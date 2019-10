Facebook

Gemeinschaftspraxen sollen laut Bernd Hradecky dem Tierärzte-Mangel im Bezirk entgegenwirken © Kasupovic

Neun Großtierpraxen und vier Kleintierpraxen gibt es in Osttirol – das heißt 13 Tierärzte, davon zwei Frauen. „In den nächsten fünf Jahren gehen mindestens drei Tierärzte im Bezirk in Pension und es kommen keine nach“, sagt Bernd Hradecky, Vorstand in der Tierärztekammer Österreich und Tirol. Noch sei der Notdienst – also nachts oder am Wochenende – gerade so gewährleistet. Wenn aber ein oder zwei Tierärzte ausfallen, „dann ist Feuer am Dach“, sagt Hradecky,

Damit steht Osttirol vor demselben Problem wie andere Bezirke in Österreich – dem Mangel an tierärztlichen Nachwuchs. Die Gründe dafür sind laut Hradecky vielfältig. Die Arbeitsbelastung sei hoch, „der Beruf ist nicht leicht mit einer Familie zu vereinbaren“, sagt der Tierarzt, der seit 1992 in Lienz praktiziert. Junge Menschen zieht es deshalb eher in die Ballungszentren. Hinzu kommt, dass nur in Wien das Studium der Veterinärmedizin angeboten wird.