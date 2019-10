Facebook

Scherer und Steiner wählten im TVBO-Aufsichtsrat © RUGGENTHALER

Eine Novelle zum Tiroler Tourismusgesetz steht in der derzeit laufenden Landtagssitzung zur Beschlussfassung an. Doch – die Novelle enthält nicht alles, was im Vorfeld zu Papier gebracht wurde. Von einer Lex Osttirol ist die Rede – war es ja Osttirol, in dem die Tourismuswahlen von 2017 vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben wurden. Aus den Erkenntnissen leitete das Land als Gesetzgeber ab: Es besteht Regelungsbedarf bei den Bestimmungen zur Durchführung der Wahlen des Aufsichtsrates.