Die Matreierin war vergangenes Wochenende, in der Nacht zum Sonntag, in einem Lokal am Spitzingsee in Oberbayern. Laut einem Bericht der Online-Ausgabe des Münchner Merkur hat die Osttirolerin bei diesem Ausflug ordentlich getankt. Im Pressebericht der Miesbacher Polizei hieß es: Eine 36-jährige Kellnerin aus Matrei in Osttirol besuchte in der Nacht zum Sonntag ein Tanzlokal am Spitzingsee. Dort genehmigte sie sich das eine oder andere Tröpfchen einer gut schmeckenden Spirituose. Als sie sich einem ordentlichen Pegel von fast zwei Promille genähert hatte, kam ihr in den Sinn, den Heimweg mit ihrem BMW anzutreten. Dabei störte eine Holzbohle nicht, die sie auf dem Parkplatz überfuhr.