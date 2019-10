Mit atemberaubenden Bildern zu Bike, Berg und Schnee macht die Alp-Con Filmtour ab 9. Oktober in Lienz im CineX Station.

Der Bike-Film „Vision“ verbindet die kreativen Welten der ehemaligen Weltcup-Fahrerin Veronique Sandler © KK/AMP GLOBAL MEDIA/DUNCAN PHILPOTT

Athleten, die in entlegenen Winkeln dieser Erde auf die Suche nach neuen Herausforderungen gehen und die Leidenschaft für ihren Sport in abenteuerliche Filmgeschichten verpacken, stellt die Alp-Con Filmtour in den Mittelpunkt.