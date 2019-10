Unter dem Motto „Catch me if you can – Der Matura hinterher“ feierten die Maturanten der HLW und HTL ihren Maturaball.

Die Schüler nahmen die Besucher auf eine spannende Verfolgungsjagd mit © Natascha Brunner

Auf Verfolgungsjagd über den gesamten Globus nahmen einen die Schülerinnen und Schüler der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) und der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Lienz bei ihrem Maturaball in der Dolomitenhalle mit. Mit dem Motto „Catch me if you can – Der Matura hinterher“ luden die Schüler dazu ein, sie bei der wilden Verfolgungsjagd zu unterstützen und damit beendeten sie auch die diesjährige Ballsaison.