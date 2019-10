Grund zum Feiern: Am Freitag, 11. Oktober, wird Lienz mit dem Fairtrade-Gütesiegel ausgezeichnet. Um 17 Uhr laden die Initiatoren zu einer Feier am Hauptplatz.

Bürgermeisterin Blanik, Geschäftsführerin Pribil, Direktorin Schwab, Gemeinderätin Kieberl und Vereinsobfrau Kraler © Nicole Kari

Seit knapp einem Jahr ist es beschlossene Sache: Lienz will eine Fairtrade-Stadt werden. Am Freitag, 11. Oktober, ist es soweit: Im Rahmen eines Festes wird der Stadt seitens Fairtrade Österreich das Gütesiegel, welches alle zwei Jahre evaluiert wird, verliehen. Damit ist Lienz neben Wörgl und Schwaz die dritte Fairtrade-Gemeinde in Tirol.