Auf einem Montainbiketrail kam ein 15-jähriger Schüler aus Italien nach dem Überspringen mehrerer Geländekuppen mit seinem Geländefahrrad schwer zu Sturz. Er wurde mit inneren Verletzungen in die Uni-Klinik nach Innsbruck geflogen.

Der Schüler stürzte mit dem Mountainbike (Symbolfoto) schwer © herzform - Fotolia

Ein 15-jähriger Schüler aus Italien hat sich am Samstagvormittag bei einem Mountainbike-Unfall in Lienz schwer verletzt. Er stürzte nach Angaben der Polizei, nachdem er mehrere Geländekuppen überfahren hatte. Der Bursche wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Universitätsklinik gebracht.