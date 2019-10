Facebook

Der Prägratner Höhenweg zeigt sich im Herbst von seiner mystischen Seite und ist bis Ende Oktober ein Wandererlebnis mit einigen Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten © KK/Friedl Steiner

Dem Alltag entfliehen. Das ist es, was jeder möchte, um die Energiereserven wieder aufzuladen. Wo kann man dies besser in die Tat umsetzen, als in den Bergen? Der Lärm bleibt im Tal, die Blicke schweifen über die umliegenden, teils mit Schnee bedeckten, Berggipfel. Im Oktober nimmt die Wandersaison noch einmal kräftig Fahrt auf.