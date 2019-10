Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man kann sich auch den Regenguss lieblich gestalten © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Heute, Freitag, wird es leicht bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Es gibt es in weiten Teilen Osttirols zumeist dichte Wolken, die am ehesten nach Süden hin auch einmal etwas auflockern dürften. Dort bleibt es auch voraussichtlich trocken. Nach Norden hin nimmt hingegen das Regenschauerrisiko etwas zu und speziell direkt am Alpenhauptkamm ist es schaueranfälliger. Dabei kann es sogar bis unter 2000 Meter Seehöhe herabschneien.