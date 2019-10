TV-Show "9 Plätze - 9 Schätze"So wird die Karlsbaderhütte zum Lieblingsplatz

Ab heute, Freitag, 19 Uhr startet das Voting zum schönsten Platz Tirols. Die Osttiroler sind mit der Karlsbaderhütte dabei. Der Sieger vertritt das Bundesland in der TV-Show 9 Plätze - 9 Schätze am 26. Oktober.

Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten © EXPA Pictures, Groder

Das ORF-Landesstudio Tirol sucht den schönsten Platz des Landes. Der Sieger vertritt Tirol bei der TV-Show "9 Plätze - 9 Schätze" am 26. Oktober. Die Plätze werden seit 2. Oktober in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Für Tirol gehen der Achensee und Bärenkopf, die Pfundser Tschey und die Karlsbader Hütte am Laserzsee in den Lienzer Dolomiten ins Rennen. Diese präsentiert sich heute um 19 Uhr in "Bundesland heute".