Dabei wurden Vorbereitungen für den Dreierlandtag, der im Oktober in Meran stattfindet, getroffen.

Walter Kaswalder, Josef Noggler, Sonja Ledl-Rossmann und Hermann Kuenz © Kasupovic

Erstmals trafen sich die Landtagspräsidenten Sonja Ledl-Rossmann (Tirol), Josef Noggler (Südtirol) und Walter Kaswalder (Trentino) in Lienz, um die letzten Vorbereitungen für den kommenden Dreier-Landtag am 16. Oktober in Meran vorzubereiten. Eingefädelt hat dieses Treffen Hermann Kuenz, Osttiroler Mitglied der Interregionalen Landtagskommision. „Für Osttirol ist das eine Premiere“, sagt er im Rahmen eines Pressegespräches.