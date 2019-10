Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Trummer und Sabrina Theurl-Prodinger freuen sich über die geteilte Kassenstelle © KK/TGKK

Niedergelassene Ärzte, insbesondere Hausärzte, spielen eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung. Deswegen hat sich die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) in den vergangenen Jahren stark darum bemüht, die Rahmenbedingungen für Kassenärzte zu verbessern. Mit den Modellen Partnerpraxis, Teilpraxis oder Gruppenpraxis gibt es neue Kooperationsmodelle, die gut angenommen werden. TGKK-Obmann Werner Salzburger: „Seit der Bekanntmachung im August 2016 haben bereits 114 Ärztinnen und Ärzte eine solche Möglichkeit der Zusammenarbeit genutzt. Das entspricht fast zehn Prozent der Kassenärzte in Tirol. Die Tendenz ist steigend.“