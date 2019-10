Andreas Oberbichler holte Gold in der Wertung Frauen W40 und Bruder Hermann Oberbichler Silber in der Wertung Männer 40.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Geschwister Andrea und Hermann Oberbichler © KK/Privat

Die Tiroler Meisterschaften 2019 im zehn Kilometer Straßenlauf wurden auf einem anspruchsvollen Rundkurs von der Laufgemeinschaft Itter durchgeführt. 14 Läuferinnen kämpften bei den Frauen um die Medaillen. Als dritte erreichte Andrea Oberbichler das Ziel. Mit dieser Leistung konnte sich die Läuferin der Sportunion Raika Lienz über den Gewinn einer Goldmedaille in der Wertung Frauen W40 freuen. 16 Läufer waren beim Rennen der Männer am Start. Bruder Hermann Oberbichler gewann in der Wertung Männer 40 die Silbermedaille. Wesentlich mehr Frauen und Männer nahmen an den vereinsoffenen Rennen teil. Für die Meisterschaftswertung werden nur Mitglieder des Tiroler Leichtathletikverbandes gewertet.